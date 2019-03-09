Калининградскую область накрыл штормовой ветер: кадры последствий

В Калининградской области несколько дней бушевал ураган, местами ветер усиливается до 28 метров в секунду. В социальных сетях пользователи публикуют сообщения о последствиях стихии.

В Сети появилось видео, на котором видно порывом ветра на одном из участков в СНТ «Победа» в Калининграде снесло теплицу. Ролик размещен в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Калининградцы также рассказывают в социальных сетях об упавших деревьях. В некоторых случаях пострадали автомобили.

«Возле парка Калинина ехала по улочке рядом, порыв ветра, прямо перед машиной прилетела нехилая ветка, еле объехала», - пожаловалась жительница Калининграда.

На улице Некрасова тополь рухнул на жилой пятиэтажный дом. На улице Верхнеозерной дерево упало на дорогу и перегородило проезд.

В пятницу, 8 марта, на Куршской косе упавшее из-за ветра дерево повредило автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области». Никто из людей не пострадал. Движение по трассе затруднено.