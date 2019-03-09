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Названы лучшие кроссоверы для женщин

Вадим Синицын
10:42 09.03.2019
На первом месте эксперты расположили Range Rover Evogue. Классический британский автомобиль давно считается подходящим и для женщин, и для мужчин.
Названы лучшие кроссоверы для женщин
© Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho, imageBROKER, Globallookpress

Эксперты назвали семь лучших кроссоверов, подходящих для женщин. Как отмечается в статье портала 110km.ru, эпоха, когда женскими автомобилями считались небольшие и яркие машины «для девочек», осталась позади.

На первом месте эксперты расположили Range Rover Evogue. Классический британский автомобиль давно считается подходящим и для женщин, и для мужчин. Вклад в «феминизацию» этой машины внесла Виктория Бэкхем, которая разрабатывала одну из специальных версий Range Rover.

Второе место, по мнению авторов портала, заслужил Nissan Qashqai. Японский автомобиль крайне практичен и обладает мягким, округлым, но сильным дизайном, который нравится многим женщинам. Кроме того, кроссовер обладает выдающимися характеристиками по безопасности.

«Бронзу» в рейтинге портала заслужил Toyota RAV4. Он является одним из самых популярных кроссоверов в мире, и женщина покупают его даже охотнее, чем мужчины. В середине этого года в Россию приедет обновленная модель, отмечается в тексте.

В число других подходящих для женщин кроссоверов эксперты включили BMW X3 М, Volkswagen Tiguan, Mitsubishi ASX, Hyundai Tucson.

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