Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы в Красноярском крае

В аэропорту Туруханска в Красноярском крае пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 23 человека - 20 пассажиров и три члена экипажа.

По словам официального представителя Западно-Сибирского СУСК на транспорте Натальи Яковлевой, инцидент произошел вечером в пятницу, 8 марта, пишет РИА Новости. Она не рассказала, какой компании принадлежит самолет и какой рейс он выполнял.

Причины ЧП выясняются. Снимки с места происшествия очевидцы публикуют в Интернете. Пользователи социальных сетей пишут, что самолет сдуло ураганом.