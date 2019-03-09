Небесная красота: девушки из ВДВ приступили к учениям под Москвой

В Московской области прошли учения военнослужащих, способных не только выполнить боевую задачу, но и принять участие в конкурсе красоты. Девушки-связистки из ВДВ проходят службу наравне с мужчинами.

В число их задач входит работа со связью в полевых условиях. Связистки отрабатывают навыки, используя огромную радиостанцию на колесах. Телескопическая антенна длиной в 15 метров позволяет установить связь с командованием на расстоянии до 500 километров. Для управления станцией экипаж должен идеально синхронизировать действия.

Среди членов экипажа – Анастасия Терешина, которая заняла второе место на конкурсе «Краса ВДВ». Сейчас она проходит обучение в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени Маргелова.

«Профессия далеко не скучная, потому что от связистов зависит многое. Без связи нет управления, а без управления мы не можем воевать», - рассказала курсантка.

На время службы девушки забывают об украшениях и макияже. Вместо женской сумочки им приходится привыкнуть к сумкам командирским. Сейчас этот взвод является единственным в ВДВ, где действительно установился матриархат.

Наиболее редкими кадрами являются связистки, командующие взводами. В выпуске таких всего десять. Помимо реализации навыков связи, девушки наравне с мужчинами умеют стрелять, вести рукопашный бой и совершать парашютные прыжки. После экзаменов воспитанницы Рязанского училища ВДВ поступят на службу в звании лейтенантов и станут первыми женщинами в истории этого рода войск, которые будут командовать «голубыми беретами».