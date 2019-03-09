Названа главная особенность нового iPod

Разработчик Джонатан Митчелл обнаружил в бета-версии операционной системы iOS 12.2 иконку iPod touch 7 нового поколения, что говорит о скорой презентации устройства. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Точная дата презентации пока не известна. На пиктограмме старый девайс схематично изображен с широкими рамками и имеет кнопку Home. Иконка нового устройства отличается тонкими рамками, стилистически похожа на iPhone X и не имеет этой клавиши.

Ранее компания перенесла iPod touch из класса «аудиовизуальное и информационное оборудование» в «игровые приставки», что, судя по всему, говорит о высокой производительности нового девайса.

Презентация Apple намечена на конец марта, где, помимо новых сервисов, представят AirPods 2. Когда именно ждать дебюта обновленного iPod touch, пока не известно.