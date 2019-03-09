Больше всего страдают дети: ситуация в лагере «Рукбан» стала катастрофической

Ситуация в сирийском лагере беженцев «Рукбан» в оккупированной зоне Эт-Танф, где уже 1773 дня подконтрольные США вооруженные группировки насильственно удерживают сирийских граждан, стала катастрофической. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

«Жители буквально выживают в тяжелейших условиях, ежедневно сталкиваясь с насилием со стороны боевиков. Больше всего страдают дети. Грудные младенцы, рожденные в условиях отсутствия питания и медицинской помощи, антисанитарии и инфекционных заболеваний, практически не имеют шансов выжить. По сообщениям родственников жителей лагеря, большая часть ежедневно погибающих в "Рукбане" - это дети в возрасте до двух лет», - подчеркивается в заявлении.

Представители штабов подчеркнули, что пока США, прикрываясь якобы интересами жителей «Рукбана», требуют от сирийских властей идеальных условий для временно перемещенных лиц, спасать уже будет просто некого.

В заявлении также говорится, что официальный Дамаск вместе с союзниками и международными гуманитарными организациями делают все необходимое для обеспечения достойной жизни граждан.

«Мы приветствуем настрой правительства Иордании на оказание всестороннего содействия сирийцам, находящимся на территории королевства, в их стремлении вернуться в места довоенного проживания и рассчитываем на дальнейшее участие наших иорданских коллег в реализации инициатив по возвращению сирийских беженцев и скорейшей ликвидации лагеря "Рукбан"», - добавили представители штабов.

В свете происходящего Россия и Сирия вновь призвали США предпринять усилия по ликвидации лагеря «Рукбан», обеспечить безопасность беженцев, желающих вернуться в места исторического проживания, и покинуть незаконно оккупированную территорию Арабской Республики.