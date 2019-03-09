Под Саратовым готовятся к приходу паводка

В селе Затон Саратовской области прошел общий сбор экстренных бригад и спецтехники в рамках подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод.

В рамках учений по льду Волги прошли катера на воздушных подушках. Специалисты показали, как всего за минуту спасать утопающих из полыньи. На берегу водолазную бригаду встретила машина скорой помощи.

К весеннему разливу в области готовятся тщательно. Паводок, по прогнозам специалистов, ожидается в конце марта. Стихия может затронуть почти восемь десятков населенных пунктов.

В регионе уже разработали компьютерную модель возможного половодья. Для каждого города и поселка подготовили пункты временного размещения и мобильный госпиталь, который можно оперативно перебазировать в любую точку области.