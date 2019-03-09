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Бойцы ВСУ расстреляли командира из-за замечания про алкоголь

Вадим Синицын
08:46 09.03.2019
Командир взвода первого батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригадs ВСУ лейтенант Слобода обходил свое подразделение. Он обнаружил пятерых военнослужащих, которые не спали в ночное время, развлекаясь спиртными напитками.
© Видео: УНМ ДНР, YouTube © Фото: Минобороны Украины

Солдаты ВСУ убили своего командира, когда тот сделал им замечание за распитие алкоголя. Инцидент произошел шестого марта в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ, как заявил официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Конфликт между украинскими военными произошел во время ночного обхода. Командир взвода первого батальона лейтенант Слобода обходил свое подразделение и обнаружил пятерых военнослужащих, которые не спали в ночное время, развлекаясь спиртными напитками.

«На замечание командира взвода реакции не последовало, и в ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира», - рассказал Басурин.

Представитель УНМ ДНР подчеркнул, что эта трагедия, как и другие случаи нарушений в украинской армии, сознательно не фиксируются в официальных сводках командования ВСУ. Руководители опасаются общественной реакции на беспредел в рядах армии, отметил Басурин.

Ранее стало известно, что украинские силовики сегодня вновь обстреляли территорию ДНР, традиционно нарушив режим перемирия. В результате атаки пострадали южные населенные пункты. В частности, был открыт прицельный огонь из минометов по трансформаторной подстанции в населенном пункте Коминтерново.

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