Киев в дыму: опубликованы кадры масштабных травяных пожаров
В Вышгородском районе Киевской области сразу в нескольких селах горит сухая трава.
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Сразу несколько травяных пожаров произошло в Вышгородском районе Киевской области. Растительность горит на площади в несколько сотен квадратных метров.
В селе Ваховка огонь подобрался к жилым домам, сгорели две постройки. На месте происшествия работают пожарные, сообщает ТСН.
Пожар удалось локализовать, а устранить горение полностью пока не получается. Данных о пострадавших не поступало.