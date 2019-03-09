Киев в дыму: опубликованы кадры масштабных травяных пожаров

Сразу несколько травяных пожаров произошло в Вышгородском районе Киевской области. Растительность горит на площади в несколько сотен квадратных метров.

В селе Ваховка огонь подобрался к жилым домам, сгорели две постройки. На месте происшествия работают пожарные, сообщает ТСН.

Пожар удалось локализовать, а устранить горение полностью пока не получается. Данных о пострадавших не поступало.