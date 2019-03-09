Xiaomi перестанет выпускать недорогие смартфоны

Китайская компания Xiaomi откажется от выпуска дешевых устройств. По словам руководителя компания Лея Цзюня, руководство не устраивает репутация бренда, который ассоциируется с дешевыми смартфонами.

Топ-менеджер в комментарии изданию TechNode, однако, отметил, что устройства компании подорожают незначительно. Руководители Xiaomi намерены сделать устройства дороже, но вместе с тем более интересными, чтобы они «работали на все деньги».

Цена анонсированного флагмана Mi 9 начнется с 2999 юаней. Предыдущий топовый телефон компании стартовал с 2699 юаней. По словам Цзюня, это, возможно, последний случай, когда аппараты Xiaomi будут стоить меньше 3000 юаней, что составляет около 30 тысяч рублей.

Компания презентовала новый флагман Mi 9 в феврале. Смартфон будет доступен с шестью и 12 гигабайтами оперативной памяти, а объем постоянной составит 256 гигабайт. Новая модель будет оснащена тремя основными камерами - с 48, 12 и 16 мегапикселями. Mi 9 получит также быструю беспроводную зарядку.