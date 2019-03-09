На Украине высказались за отмену санкций

Кандидат в президенты Украины и депутат Верховной рады Евгений Мураев призвал власти отказаться от санкций в адрес России. Он выразил уверенность, что отмена ограничительных мер приведет к экономическому росту страны.

«Двусторонние санкции лишили возможности наших товаропроизводителей поставлять продукты в страны СНГ, в первую очередь, в РФ, и это забрало у нас половину ВВП, что, соответственно, привело к уменьшению бюджета и тому уровню жизни, который мы наблюдаем», - констатировал нардеп.

В интервью телеканалу ATV политик порекомендовал Киеву пересмотреть отношения об ассоциации с Евросоюзом, разрешить конфликт внутри страны, прекратить военные действия в Донбассе и принять законы, которые позволят реинтегрировать этот регион.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года, а инаугурация - до 31 мая. В данный момент главным претендентом на победу, по данным Киевского международного института социологии, является Владимир Зеленский.