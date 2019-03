Певец из Латвии потребовал от турецкой авиакомпании убрать прощание на русском

Популярный латвийский певец Лаурис Рейникс оскорбился, услышав на борту турецкой авиакомпании фразу, в которой присутствовало прощание на русском языке. Исполнитель потребовал от перевозчика убрать ее и заменить на латвийскую.

Кроме того, Рейникса возмутило, что слово «Латвия» (Letonya) на турецком языке используется экипажем в англоязычной фразе, хотя там, по его мнению, уместнее использовать слово «Латвия» (Latvia) на английском.

«Уважаемые Turkish Airlines, скажите вашим проводниками, что слово Letonya – это турецкое слово, обозначающее Латвию. И фраза "Welcome on board of a flight to Riga in Letonya" не имеет смысла на английском языке. Также необходимо заменить фразу "Bye, bye & Do svidanye" на фразу " Bye, bye &Uzredzesanos"», - написал певец.