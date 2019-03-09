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Певец из Латвии потребовал от турецкой авиакомпании убрать прощание на русском

Вадим Синицын
07:56 09.03.2019
Исполнитель потребовал от перевозчика убрать русскую фразу и заменить ее на латвийскую.
Певец из Латвии потребовал от турецкой авиакомпании убрать прощание на русском
© Фото: Lauris Reiniks, Facebook

Популярный латвийский певец Лаурис Рейникс оскорбился, услышав на борту турецкой авиакомпании фразу, в которой присутствовало прощание на русском языке. Исполнитель потребовал от перевозчика убрать ее и заменить на латвийскую.

Кроме того, Рейникса возмутило, что слово «Латвия» (Letonya) на турецком языке используется экипажем в англоязычной фразе, хотя там, по его мнению, уместнее использовать слово «Латвия» (Latvia) на английском.

«Уважаемые Turkish Airlines, скажите вашим проводниками, что слово Letonya – это турецкое слово, обозначающее Латвию. И фраза "Welcome on board of a flight to Riga in Letonya" не имеет смысла на английском языке. Также необходимо заменить фразу "Bye, bye & Do svidanye" на фразу " Bye, bye &Uzredzesanos"», - написал певец.

Предствители турецкой авиакомпании в Twitter пообещали рассмотреть вопрос Рейникса. Другие читатели записи певца в основном оценили его претензию с долей скепсиса. Как заявил один из комментаторов, в Турции, должно быть, просто не понимают, почему язык, на котором в Латвии говорит почти каждый, должен считаться в стране иностранным.

В мировой практике существование нескольких официальных языков в рамках одного государства является обычным делом, будь то Канада или Швейцария. В той же Канаде никому в голову не придет считать французский иностранным, заметил пользователь.

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