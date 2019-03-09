Тьма с севера: власти Венесуэлы назвали причину отключения электричества

Масштабный блэкаут, который затронул практически всю территорию Венесуэлы, был вызван кибератакой. Об этом сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес в ходе телевизионного выступления.

По словам главы ведомства, дистанционный взлом систем безопасности происходил с территории США. Сотрудники ГЭС «Эль-Гури», которая стала объектом атаки, обнаружили попытку взлома. Персонал был вынужден остановить работу ГЭС из сообщений безопасности.

«Атака была направлена на Автоматическую систему контроля ГЭС "Гури"», - цитирует «Интерфакс» министра связи Венесуэлы.

Хорхе Родригес заявил, что Венесуэла имеет доказательства вмешательства со стороны США, и вскоре обнародует эти данные. Министр также добавил, что заявления со стороны официальных лиц США, которые последовали незамедлительно после аварии, абсолютно недопустимы.

Блэкаут затронул 21 из 23 штатов Венесуэлы, так как «Эль-Гури» покрывала около 80% потребностей граждан страны в электроэнергии. Из-за аварии без питания остались больницы, транспорт, предприятия и многое другое. За время отсутствия электричества в детских больницах погибли 15 пациентов.