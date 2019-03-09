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В США арестовали самого разыскиваемого убийцу

Андрей Аркадьев
06:59 09.03.2019
Ламонт Стефенсон совершил свое первое убийство еще в 2014 году.
В США арестовали самого разыскиваемого убийцу
© Фото: fbi.gov

В США поймали известного убийцу и одного из самых разыскиваемых преступников страны - 49-летнего Ламонта Стефенсона.

Он был задержан в ходе операции в штате Мэрилэнд после того, как местные жители сообщили в полицию о подозрительном человеке, припарковавшем свой грузовик в округе Принс-Джорджес.

Стефенсона подозревают в убийстве своей возлюбленной. По данным следствия, еще в 2014 году он задушил Ольгу ДеДжезус и ее собаку.

Спустя несколько лет ФБР объявила его в розыск и объявила награду в 100 тысяч долларов за предоставление информации, которая поможет найти злоумышленника.

Следующее убийство было совершено при подобных обстоятельствах, но уже в этом году. В ночь на 6 марта в окрестностях Вашингтона он зарезал свою девушку. Убийца также лишил жизни ее кошку.

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