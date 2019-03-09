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Порошенко заподозрили в подготовке побега из Украины

Вадим Синицын
06:48 09.03.2019
По мнению экс-министра, Порошенко имеет невысокие шансы на победу на грядущих президентских выборах. Однако в случае проигрыша ему придется отвечать за ситуацию, которая за время правления сложилась в армии, оборонке и экономике.
Порошенко заподозрили в подготовке побега из Украины
© Фото: Petro Poroshenko, via, Globallookpress

Украинский президент Петр Порошенко старается продлить военные действия и затянуть ситуацию к личной выгоде, чтобы иметь возможность подготовить своей побег из страны. Такое мнение озвучил бывший министр экономики Украины и глава Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

По мнению экс-министра, Порошенко имеет невысокие шансы на победу на грядущих президентских выборах. Однако в случае проигрыша ему придется отвечать за ситуацию, которая за время правления сложилась в армии, оборонке и экономике, а этого ему делать явно не захочется.

Будучи и так богатым человеком, Порошенко дополнительно обогатился за годы военных действий на востоке страны. По мнению Ланового, которое он высказал в статье для издания «Главред», украинский лидер активно использует коррупционные схемы в оборонной сфере, пользуясь военной риторикой, и зарабатывает на этом деньги, в связи с чем не заинтересован в окончании конфликта.

К коррупции в армии и оборонке Украины относятся «громкие» проекты «новейшего» украинского вооружения, которое якобы должно приблизиться к стандартам НАТО и обойти российское. Однако во всех случаях эти проекты, несмотря на все вложенные деньги, оказываются «морально неуклюжие» образцы советского оружия.

«Все эти обстоятельства составляют вместе неприглядную картину состояния нашей армии. Она остается слабой, морально устаревшей, необеспеченной в необходимой степени техническими и военными средствами», –– пишет Лановой в своей статье для издания «Главред».

Ранее международный обозреватель ИД «КоммерсантЪ» Сергей Строкань объяснил, что из себя представляет предвыборная политика Порошенко в отношении медиа и журналистов. По его мнению, главным инструментом в ней является подавление инакомыслия, направленное на работу с обрушением рейтинга.

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