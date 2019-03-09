Названо место съемок нового фильма о Джеймсе Бонде

Съемки нового, 25-го фильма о Джеймсе Бонде пройдут в древнем южноитальянском городе Матера, сообщает Variety.

В городе проживают около 60 тысяч человек. На место уже прибыли 500 специалистов для подготовки съемочной площадки.

Фильм получит название Shatterhand. Работа над картиной запланирована на конец июля, а роль «агента 007» исполнит британский актер Дэниэл Крэйг.

В Матере снималось много кинолент, среди них центральное место занимали картины, связанные с библейскими сюжетами.

В частности, в древнем городе проходили съемки киноэпопеи «Страсти Христовы» режиссера Мела Гибсона.