В Еврокомиссии призвали к возобновлению диалога с Россией

Замглавы Еврокомиссии и кандидат в президенты Словакии Марош Шефчович выразил желание возобновить диалог с Россией. По его мнению, Москва - важный стратегический партнер, а санкции приносят вред всей Европе.

«Я думаю, что сейчас необходимо искать способ, как снова запустить диалог с Россией. Санкции - это всегда лишь крайность, и именно государства Центральной и Восточной Европы страдают от них более всего», - заявил политик в эфире канала Tablet.

При этом он подчеркнул, что никогда не хотел разрушать единую позицию Евросоюза.

Шефчович также добавил, что Западу нужно было активнее идти на сближение с Россией во времена правления Бориса Ельцина. Помимо этого, он отметил свою роль в решении вопроса между РФ и Украиной по поводу поставок газа в Европу.

Политик уточнил, что каждые три месяца у него в кабинете появлялись украинский и российский министры энергетики и руководители «Газпрома» и «Нафтогаза». После таких переговоров было принято решение о бесперебойной поставке газа в Европу.