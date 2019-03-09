Пилоту упавшего на зрителей авиашоу истребителя вынесли приговор
Пилот потерял контроль над самолетом, когда делал «мертвую петлю», в результате крушения погибли 11 человек.
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Британский суд снял обвинения с пилота Эндрю Хилла, обвиненного в 2015 году в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает телеканал SkyNews.
Во время авиашоу, которое проходило в графстве Западный Суссекс, пилот попытался выполнить трюк «мертвая петля», однако не справился с управлением. В результате трагедии 11 человек погибли.
«Мне по-настоящему очень жаль, что я причастен к их смертям», - заявил Хилл после окончания судебного процесса.
Сам пилот после инцидента долгое время находился в критическом состоянии, но в итоге выжил.