Пилоту упавшего на зрителей авиашоу истребителя вынесли приговор

Британский суд снял обвинения с пилота Эндрю Хилла, обвиненного в 2015 году в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает телеканал SkyNews.

Во время авиашоу, которое проходило в графстве Западный Суссекс, пилот попытался выполнить трюк «мертвая петля», однако не справился с управлением. В результате трагедии 11 человек погибли.

«Мне по-настоящему очень жаль, что я причастен к их смертям», - заявил Хилл после окончания судебного процесса.

Сам пилот после инцидента долгое время находился в критическом состоянии, но в итоге выжил.