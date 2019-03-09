Венесуэла намерена подать жалобу в ООН из-за «электрической войны»

Венесуэла намерена подать жалобу верховному комиссару ООН Мишель Бачелет в связи с атакой на энергосистему страны. Об этом заявил венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире VTV.

Причиной энергетического коллапса стала диверсия на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся США, потому что американские госсекретарь Майк Помпео и сенатор Марко Рубио слишком быстро отреагировали на ситуацию в своих соцсетях, будто заранее о ней знали.

«Твит Марко Рубио является очень разоблачительным. Они совершили кибератаку на систему автоматического контроля... Все указывает на то, что это многоформатная и жестокая атака против всей Венесуэлы, они напали не только на чавистов. Они затронули также тех, кто голосует за них», - прокомментировал ситуацию Родригес.

Напомним, в последние дни в 21 из 23 штатов Венесуэлы наблюдались проблемы с электричеством, во многих регионах сильно пострадала инфраструктура. Накануне в больницах страны погибли 15 детей.