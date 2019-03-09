Активисты ПЦУ взломали храм УПЦ и провели «инвентаризацию»

Сторонники «Православной церкви Украины» выломали двери Свято-Покровского храма, который принадлежит Украинской православной церкви. Целью является якобы «инвентаризация».

«Комиссия» от ПЦУ прошла в храм через алтарь, не сняв шапки. Полиция действию не препятствовала.

На вопрос местного священника, знают ли они «Символ веры», «инвентаризаторы» ответить не смогли.

«Жалкое зрелище: люди, которые никакого отношения к церкви не имеют, вызвались описывать собственность, только вот как все называется, они не имеют понятия», - заявил настоятель общины УПЦ протоиерей Сергей Таборовец.

Он добавил, что все это время пришедшие «тыкали пальцем» на все имеющиеся в храме иконы и предметы, спрашивая, как это точно называется. Описав лишь десятую часть имущества, они решили оформить протокол прямо на престоле в алтаре.