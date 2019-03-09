Опубликован дневник офицера СС с картой сокровищ Третьего рейха

В Германии опубликован военный дневник офицера СС Эгона Олленхауэра, в котором он рассказывал о местонахождении золота и других сокровищ, которые войска Третьего рейха спрятали при отступлении из Польши.

Целые десятилетия этот дневник хранился в Кведлинбурге, в масонской ложе. Исходя из записей, по приказу Адольфа Гитлера 260 грузовиков с сокровищами были спрятаны в 11 точках Польши.

В одном из тайников предположительно хранится 28 тонн золота. В других местах спрятаны ювелирные изделия, монеты и медали.

Более того, нацисты спрятали около 47 произведений искусства, среди которых работы великих живописцев Боттичелли, Моне, Рубенса, Рафаэля, Рембрандта и Караваджо, пишет Daily Mail.

В фонде Schlesische Brücke заявили, что несколько лет назад масоны передали дневник их организации.

«Мы публикуем информацию о дневнике сейчас, так как хотели дождаться момента, когда не станет людей, которые могут быть связаны с событиями, особенно сотрудников «Ваффен СС». Это было условием ложи», - пояснили в фонде.

Подлинность дневника доказана несколькими компетентными организациями. Если все написанное в нем окажется правдой, и сокровища будут найдены, их постараются вернуть потомкам владельцев.