Мужчина попытался сжечь дом соседей, в котором «поселились призраки»

В США мужчина вылил два галлона дизельного топлива на дверь собственных соседей, чтобы спалить их дом. Внутри на тот момент находились несколько взрослых и двое детей. По его собственному признанию, жилище населяли призраки.

На опубликованных кадрах с камеры охранной системы видно, как перед уходом мужчина попытался поджечь топливо, используя зажигалку.

К счастью, жидкость не загорелась. Как позже прокомментировали инцидент в пожарной службе города Стоктон, штат Калифорния, если бы это был бензин, пожара не удалось бы избежать, и вся семья погибла бы.

После того как полиция начала расследование, личность мужчины была установлена. Им оказался 38-летний мужчина по имени Фам. По его признанию, он не имел никаких претензий к проживающей в доме семье, а только хотел уничтожить призраков.

Как передает телеканал Fox, потерпевшие, также опознавшие соседа, потрясены инцидентом.

Тем не менее, Фам заявил, что готов принести свои извинения семье.

Информация о психическом состоянии мужчины не приводится. Расследование по делу продолжается.