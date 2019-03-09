Фотограф чудом выжил после попадания в пасть кита

Действительно нестандартная ситуация произошла в Южной Африке, в Порте-Элизабет. Водного фотографа Райнера Шимпфа чуть не проглотил кит.

Шимпфу уже 51 год, из которых 15 он посвятил работе подводного фотографа.

Вместе с группой он отправился в очередную экспедицию - они находились на расстоянии 25 морских миль от берега.

По словам коллеги Шимпфа, который остался на корабле, неожиданно из воды выскочили дельфины, затем поднялся резкий фонтан, а в следующую секунду на поверхности уже показался заглатывающий коллегу кит.

Сам Шимпф рассказал, что в какой-то момент нахождения в воде он почувствовал сильное давление на ногу. В это время кит уже начал его заглатывать.

«В такой ситуации нет времени для страха - ты должен использовать свой инстинкт», - рассказывает фотограф.

Он признался, что его могли ждать два печальных исхода: кит мог полностью заглотить мужчину, а мог унести за собой на глубину.

Однако киты - не людоеды, как говорит сам фотограф, а «нежные великаны». Именно поэтому животное вскоре «выплюнуло» Шимпфа.

Он рассказал, что эта ситуация позволила укрепить ему связь с подводным миром и в частности с китами.