СМИ: сирийские войска ведут бои с боевиками в Идлибе

Сирийские военные отражают атаки боевиков на свои позиции в восточной части провинции Идлиб, в районе Абу-Духур.

По данным портала Syria al n, ответственной за нападение стал один из филиалов террористической сети «Аль-Каида»*.

Боевики ранее пытались прорвать оборонительные порядки военнослужащих Сирии на линии Эс-Суккария - Брагейти - Телль- Кальба, В свою очередь правительственная артиллерия ответила ударом по базам противника в глубине Идлиба.

*«Аль-Каида» - террористические организации, запрещенная в РФ