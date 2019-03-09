Венесуэла подключит армию для охраны систем электроснабжения

Власти Венесуэлы привлекут армию для обеспечения безопасности функционирования электроснабжения. Об этом заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес на своей странице в Twitter.

«Национальные боливарианские вооруженные силы будут участвовать в специальном плане по поддержке и защите национальной системы электроснабжения, следуя указаниям президента Николаса Мадуро», - цитирует Лопеса ТАСС.

По его словам, вся система безопасности развернута для защиты населения.

Напомним, в четверг большая часть Венесуэлы осталась без энергоснабжения. Это произошло из-за диверсии на гидроэлектростанции «Эль-Гури». В результате в больницах страны погибли 15 детей.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся США.