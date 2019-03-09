Поворот не туда: кенгуру жестоко побил залетевшего на его «территорию» мужчину

Курьезный случай произошел в Австралии. Там кенгуру напал на мужчину, который завершал полет на параплане в районе станции космического слежения Orroral Valley.

Мужчина пытался отогнать животное, однако тот, вероятно, чтобы защитить свою территорию, атаковал противника.

На опубликованных в Сети кадрах становится понятно, что изначально парапланерист не разглядел агрессивный настрой животного. Он поздоровался с ним и шутку спросил, не нужно ли уступить дорогу.

Однако кенгуру перешел в нападение.

К счастью, все закончилось хорошо. Как сообщает Daily Mail, мужчина смог сбежать, а пройдя несколько километров, его забрал друг.