Раскрыты первые подробности сериала «Властелин колец»

Авторы нового сериала «Властелин колец» сообщили о времени действия сюжета. Об этом они написали в Twitter проекта, который разрабатывается компанией Amazon.

«Добро пожаловать во Вторую эпоху», - сказано в сообщении.

Авторы проекта выпустили интерактивную карту придуманной вселенной, но пока на ней нет обозначений. Детали истории не раскрываются.

Вторая эпоха - это время властвования королевства Нумерор, создания колец, включая «Кольца всевластия», а также жизнь Саурона.

Над сценарием работают Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн. Amazon хочет выпустить пять сезонов. Выход первого запланирован на 2020 год.