Раскрыты первые подробности сериала «Властелин колец»
Авторы проекта выпустили интерактивную карту придуманной вселенной, но пока на ней нет обозначений.
© Фото: Кадр из фильма «Lord of the Rings», LOTRonPrime, Twitter
Авторы нового сериала «Властелин колец» сообщили о времени действия сюжета. Об этом они написали в Twitter проекта, который разрабатывается компанией Amazon.
«Добро пожаловать во Вторую эпоху», - сказано в сообщении.
Авторы проекта выпустили интерактивную карту придуманной вселенной, но пока на ней нет обозначений. Детали истории не раскрываются.
Вторая эпоха - это время властвования королевства Нумерор, создания колец, включая «Кольца всевластия», а также жизнь Саурона.
Над сценарием работают Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн. Amazon хочет выпустить пять сезонов. Выход первого запланирован на 2020 год.