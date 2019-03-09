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Танец в небе: невероятное северное сияние в Мурманске сняли на видео

Дарья Михалина
02:35 09.03.2019
Природное явление вызвано низкоэнергичными заряженными частицами солнечного ветра, попадающими в полярную ионосферу.

Невероятно красивое природное явление смогли увидеть жители Мурманской области в первый день весны.

С помощью функции таймлапс северное сияние сняли на видео.

На кадрах видно, как верхние слови атмосферы взаимодействуют с частницами света, что выглядит, как настоящий танец в небе. Благодаря кислороду и азоту северное сияние имеет зеленый цвет.

Зрелищное природное явление регулярно балует своим появлением жителей Заполярья и северных городов – например, Мурманска и Архангельска.

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