Еще одна церковь отказалась признать ПЦУ

Синод Албанской православной церкви не признает так называемую ПЦУ, которую организовали украинские раскольники. Об этом говорится в послании Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия. Текст официального письма был отправлен 14 января Константинопольскому Патриарху Варфоломею, сообщается на сайте УПЦ.

В АПЦ в частности выразили беспокойство из-за признания Константинопольским Патриархом «задним числом хиротоний, совершенных отлученным и преданным анафеме Филаретом (Денисенко), хиротонии которого недействительны, лишенные благодати и действия Святого Духа».

Также в послании албанские священники утверждают, что избрание предстоятеля ПЦУ на так называемом «Объединительном соборе» было связано с давлением со стороны Филарета.

Иерархи АПЦ отметили, что сейчас под угрозой распада находится весь православный мир. Священнослужители призвали созвать Синаксис Предстоятелей всех Поместных Православных Церквей и обсудить украинский вопрос.