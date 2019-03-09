США опять угрожают Турции из-за покупки С-400
О «серьезных последствиях» заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс.
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Пентагон пригрозил Турции «тяжелыми последствиями» в случае приобретения российских систем С-400. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
О том, что такое покупка комплексов у России, испортит отношения в военной сфере между Турцией и США, заявил пресс-секретарь министерства обороны США Чарльз Саммерс.
«Если Турция купит С-400, то не получит истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot», - передает его слова издание The Hill.
В свою очередь в Турции назвали сделку с Россией по С-400 завершенным делом. Кроме того, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможной закупке С-500 в будущем.