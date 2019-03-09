США опять угрожают Турции из-за покупки С-400

Пентагон пригрозил Турции «тяжелыми последствиями» в случае приобретения российских систем С-400. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

О том, что такое покупка комплексов у России, испортит отношения в военной сфере между Турцией и США, заявил пресс-секретарь министерства обороны США Чарльз Саммерс.

«Если Турция купит С-400, то не получит истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot», - передает его слова издание The Hill.

В свою очередь в Турции назвали сделку с Россией по С-400 завершенным делом. Кроме того, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможной закупке С-500 в будущем.