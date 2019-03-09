NASA объявило о подготовке к первому выходу в космос женского экипажа

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства в Международный женский день объявило о первой космической миссии, которую реализуют исключительно женщины, сообщает NASA.

Выполнять миссию будет четверо астронавтов-женщин: Энн Макклейн и Кристина Кук выйдут в открытый космос – они окажутся примерно в 400 км над Землей, чтобы заменить солнечные батареи МКС. При этом на земле полетом будут руководить Мэри Лоуренс и Джеки Кейги.

Начало космической миссии запланировано на 29 марта.

Ранее полностью женский экипаж в открытый космос не выходил. Макклейн уже находится на борту МКС с декабря прошлого года.