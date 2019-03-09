Личные вещи и лопаты для рытья могил: видео с места массовых расстрелов нацистами граждан СССР

Опубликованы кадры раскопок в Арнсбергеском лесу в Германии, где эксперты нашли личные вещи советских и польских граждан, который были расстреляны в конце Второй мировой войны.

Археологи LWL провели раскопки сразу в трех местах и в общей сложности обнаружили порядка 400 объектов – среди них одежда, обувь, деньги, расчески, футляры для очков, молитвенники и прочие личные вещи.

Отмечается, что вещи принадлежали пленным, которых нацисты использовали в принудительных работах. Позже, в 1945 году, советские и польские граждане были убиты между городами Варштайн и Мешеде.

Кроме того, исследователи также нашли несколько вещей нацистов, например, лопаты, которые использовались для того, чтобы зарыть трупы.

Работы на месте продолжаются. Исследователи изучают все документы, чтобы в точности восстановить хронологию.