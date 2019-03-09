В обесточенной Венесуэле за сутки умерли 15 детей в больницах

Венесуэльский депутат Мария Кастилло сообщила о гибели 15 детей в больницах страны. Об этом политик написала в Twitter-аккаунте.

Напомним, жители большинства районов Венесуэлы остались без электричества. Это случилось из-за ЧП на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Представители корпорации заявили, что это диверсия, вызванная внешним влиянием.

Перебои с подачей электроэнергии были зафиксированы в 21 штате из 23. Это привело к массовым проблемам. Например, в Каракасе перестали работать несколько линий метро.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся США. При этом он подчеркнул, что «электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена».