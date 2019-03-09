Подросток умер в стоматологии во время осмотра в Москве

Следственный комитет России проводит проверку ситуации с 15-летним подростком, который умер на приеме у стоматолога в клинике на западе Москвы.

Оказалось, у мальчика были поведенческие расстройства, и он имел инвалидность. В последнее время он страдал зубной болью, поэтому его повезли к стоматологу, сообщается на сайте «Комсомольской правды».

Мама подростка привезла сына в государственную больницу - там его должны были осмотреть, выявить больные зубы и начать лечение. По согласованию с женщиной врачи решили проводить санацию под общим наркозом, чтобы пациент не мешал стоматологам.

Однако после введения наркоза подросток вдруг начал задыхаться. Реанимационные действия не помогли - он скончался в больнице.

По предварительной версии, причиной гибели могла стать реакция на анастезию. При этом близкие подростка утверждают, что ранее ему также проводили наркозное лечение, и проблем не возникало.

Судмедэксперты предположили, что у погибшего могло быть какое-то ранее не выявленное заболевание, при котором наркоз противопоказан.