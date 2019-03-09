Голливудская актриса Вупи Голдберг оказалась на грани смерти из-за тяжелой степени пневмонии.

Как передает The Hollywood Reporter, последний раз на публике актрису видели месяц назад, а также она дала интервью телеканалу ABC. В нем Голдберг призналась, что она встает и может двигаться, но, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы.

Актриса призналась, что оба ее легких были поражены и она находилась на грани смерти.

«Я была очень, очень близка к тому, чтобы покинуть Землю», - поделилась она.

В заключении Голдберг выразила благодарность всем тем, кто поддерживает актрису в тяжелые времена.