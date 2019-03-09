СМИ: глава ВВС США подала в отставку

Глава военно-воздушных сил США Хизер Уилсон объявила об уходе в отставку после двух лет службы на данном посту. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

По данным СМИ, Уилсон должна оставить свою должность 31 мая в случае, если ее утвердят на посту президента Университета Техаса в Эль-Пасо.

Как отметил источник, Уилсон не просили покидать пост в администрации президента. Это решение было принято ей самостоятельно.