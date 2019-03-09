Отец года: мужчина решил сэкономить на проезде и залез на платформу с коляской

Пользователи Сети обсуждают видео, на котором запечатлено, как на железнодорожной станции в Москве мужчина с коляской, минуя турникеты, в обход взобрался на платформу. В Интернете безбилетник прославился как «отец года».

Кадры опубликовали в соцсетях, а ролик вызвал споры у интернет-пользователей.

Несмотря на то, что не ясно, находился ли в тот момент в коляске ребенок, большинство осуждают безбилетника, который подверг жизнь младенца опасности, а также нарушил правила. Другие же заступаются за мужчину, призывая сделать проезд бесплатным либо расширить список льгот.