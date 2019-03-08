Информатора WikiLeaks снова взяли под стражу

Бывшего информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали в зале американского суда в Вирджинии. Об этом сообщает Associated Press.

Оказалось, Мэннинг отказалась давать показания перед присяжными, потому что не имела гарантий конфиденциальности судебного разбирательства. Она заявила, что и так рассказала всю имеющуюся информацию по делу портала WikiLeaks.

«Мэннинг останется под стражей, пока не даст показания, либо до истечения полномочий большого жюри», - вынес вердикт судья Клод Хилтон.

Напомним, Мэннинг сменил пол в 2015 году, когда вашингтонский военный апелляционный суд вынес решение, по которому бывший солдат разведки Брэндли Мэннинг стал женщиной Челси.

Мэннинг был осужден на 35 лет в 2013 году за передачу порталу WikiLeaks секретных данных о военной операции США в Ираке. В 2017 году она получила помиловании от Барака Обамы.