Итальянский премьер рассказал о работе по снятию антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конти заявил, что итальянская сторона намерена отменить санкции против России.

«Мы работаем над тем, чтобы санкции в отношении России были сняты», - отметил он.

По словам итальянского премьера, процесс отмены может занять время.

«Но это остается нашей целью», - добавил Конти.

Ранее сообщалось, что итальянские депутаты выступили за снятие санкций с РФ и возвращение делегации РФ на сессии Совета Европы.