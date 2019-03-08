Итальянский премьер рассказал о работе по снятию антироссийских санкций
Джузеппе Конти назвал отмену санкций против РФ целью Италии.
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конти заявил, что итальянская сторона намерена отменить санкции против России.
«Мы работаем над тем, чтобы санкции в отношении России были сняты», - отметил он.
По словам итальянского премьера, процесс отмены может занять время.
«Но это остается нашей целью», - добавил Конти.
Ранее сообщалось, что итальянские депутаты выступили за снятие санкций с РФ и возвращение делегации РФ на сессии Совета Европы.