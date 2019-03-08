Небензя поздравил с 8 марта женщин в ООН

Постоянные представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза поздравил всех женщин-коллег с Международным женским днем.

«Прежде всего, хотел бы поздравить всех женщин-сотрудниц секретариата ООН и аккредитованных при ООН постоянных представительств с Международным женским днем», - сказал Небензя.

А перед началом заседания дипломат вместе с коллегами вручил женщинам цветы.

Небензя напомнил о происхождении праздника - он зародился в Нью-Йорке в 1857 году, когда женщины вышли на демонстрацию и требовали равных прав с мужчинами. А позже, в 1910 году, уже немка Клара Цеткин предложила официально сделать восьмое марта международным женским днем.