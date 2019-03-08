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На суше и в воздухе: как отметили 8 марта по всей России

Константин Худолеев
23:06 08.03.2019
Женщин поздравляли музыканты, пилоты, танкисты, сотрудники ДПС и представители других профессий.
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Международный женский день 8 марта отмечали сегодня по всей стране. В Москве основные праздничные площадки развернулись в столичных парках. Там дам порадовали концертами, сюрпризами и подарками. В музеях в честь 8 марта для женщин был бесплатный вход. Кроме того, были разработаны специальные туристические маршруты по достопримечательностям, связанным с судьбами знаменитых женщин. Повсюду - гуляния, поздравления и море цветов.

На дорогах Владивостока полицейские дарили женщинам за рулем розы вместо квитанции на оплату штрафа. Если знать все адреса, где выставили свои «засады» сотрудники ДПС, то за день можно было собрать целый букет. И даже удивить гостей из соседних стран Дальнего Востока. Например, в Южной Корее сегодня был не выходной, а обычная пятница.

Всем женщинам, кто купил билет и прилетел во Владивосток, сегодня дарили тюльпаны. А прямо в воздухе на всех рейсах «Аэрофлота» женщинам вручали цветы бортпроводники, а командиры экипажей читали стихи.

В Екатеринбурге за праздничное настроение отвечали пожарные. Сегодня для жительниц столицы Урала также звучали стихи и дарились цветы от тех, кто еще только готовится освоить эту мужественную профессию. А во Владимирской области дам поздравили танкисты, показав балет на танках.

В Краснодаре сегодня на коне были мужчины. В прямом смысле слова. В городе, где уже началась настоящая весна, сотрудники конной полиции ради поздравления готовы были догнать любую девушку. Сотрудники туристической полиции Санкт-Петербурга продемонстрировали знание иностранных языков, подарив цветы гостьям из других стран. А в петербургской подземке цветы дарили народный артист России  Эдгард Запашный и депутат государственной думы Сергей Боярский.

В столице волонтеры в рамках акции «Вам, любимые», которая проходит по всей стране, принесли праздник в стены НИИ скорой помощи имени Склифосовского – букеты пациентам и сотрудницам клиники. Поздравления для случайных прохожих достались и от парламентариев.

А вот самый настоящий парад в честь женщин устроили в Александровском саду, прямо самом сердце столицы. В нем принял участие президентский полк, который охраняет первых лиц и территорию московского Кремля. Свою потрясающую выправку и умение обращаться с оружием в строю они продемонстрировали под аккомпанемент уникального коллектива. Свое творчество всем в этот день подарили музыканты президентского оркестра.

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