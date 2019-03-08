Волочкова опровергла свое участие в съемках «Брата-3»

Балерина Анастасия Волочкова опровергла информацию о том, что она сыграет в фильме «Брат-3». Услышав о своем возможном участии в картине, Волочкова заявила, что это тот случай, когда новости о себе она узнала из Интернета.

«Никаких съемок в сомнительной компании. Видимо, мое имя упомянули, чтобы создать резонанс», - цитирует Волочкову РИА Новости.

Напомним, о готовящихся съемках продолжения картины Сергея Бодрова заявил шоумен Станислав Барецкий. По его словам, Анастасия Волочкова дала согласие сыграть в его фильме роль бывшей танцовщицы, которая стала девушкой легкого поведения.