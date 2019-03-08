В США самолет экстренно приземлился на автодорогу

В США экстренную посадку на автомобильную трассу совершил легкомоторный самолет. Инцидент произошел на западе штата Мичиган.

Как сообщает издание Detroit Free Press, на борту воздушного судна находились два человека - пилот Стивен Чантер и его ученик. Неожиданно в воздухе у самолета начались неполадки в двигателе, после чего резко упал уровень давления подачи масла.

Пилот сразу же взял управление самолетом на себя и принял решение совершить посадку, поскольку до ближайшего города Спарта они не дотянули бы.

При инциденте никто не пострадал. Самолет также не получил никаких повреждений.