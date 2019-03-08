В Серебряном Бору произошел пожар: видео
Информация о погибших и пострадавших в результате инцидента уточняется.
© Видео: Подслушано Хорошево Мневники СЗАО, ВКонтакте
В социальных сетях появились сообщения, что в Москве горит Серебряный бор. Однако, как стало известно позднее, пожар произошел не в лесу, а в частном доме.
«Инцидент произошел на третьей линии особо охраняемой природной зоны. Горит одноэтажное деревянное здание с мансардным этажом», - сообщили в столичном управлении МЧС.
Информация о погибших и пострадавших в результате инцидента уточняется.