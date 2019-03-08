В Серебряном Бору произошел пожар: видео

В социальных сетях появились сообщения, что в Москве горит Серебряный бор. Однако, как стало известно позднее, пожар произошел не в лесу, а в частном доме.

«Инцидент произошел на третьей линии особо охраняемой природной зоны. Горит одноэтажное деревянное здание с мансардным этажом», - сообщили в столичном управлении МЧС.

Информация о погибших и пострадавших в результате инцидента уточняется.