Радикалы напали на участниц Марша феминисток в Киеве

В центре украинской столицы 8 марта во время Женского марша, посвященного идеям феминизма, полиция задержала нескольких радикалов.

Представители правоохранительных органов изначально пытались отделить участников женского марша от националистов, чтобы не допустить стычек. Для этого площадь в центре Киева условно разделили на две части: для протестующих феминисток и тех, кто отстаивает традиционные семейные ценности. Однако националисты все равно прорывались к женщинам, провоцируя их на ответные действия и вырывая из рук плакаты с лозунгами.

В итоге, когда последним попытались воспрепятствовать полицейские, возникли стычки. По данным украинского телеканала «112», трое человек из числа радикалов были задержаны.