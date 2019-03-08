Раскрыта цель Короля Ночи из «Игры престолов»

Словацкий актер и каскадер Владимир Фурдик, который сыграл роль Короля Ночи в популярном сериале «Игра престолов», в преддверии выхода финального сезона дал интервью, в которой раскрыл некоторые подробности о своем герое.

Актер отметил, что, несмотря на то, что зрителям сериала уже показали эпизод о том, как появился его герой, однако так и не было раскрыто, кем он был до превращения в холодного монстра: простым солдатом или кем-то из знати Вестероса.

«Он никогда не хотел быть Королем Ночи. Я думаю, что он хочет отомстить. У каждого в этой истории есть две стороны - плохая и хорошая. У Короля Ночи есть только одна сторона – плохая», - рассказал Фурдик изданию Entertainment.

Он также отметил, что между Королем Ночи и Джоном Сноу произойдет некий «сильный момент». У героя Фурдика есть цель – убить одного из персонажей и в новом сезоне он будет преследовать свою жертву.

«Зрители увидят, что у него есть цель, которую он хочет убить, и вы узнаете, кто это», - пообещал актер.

Недавно HBO опубликовала двухминутный трейлер последнего сезона «Игры престолов». В России премьера первого эпизода состоится 15 апреля.