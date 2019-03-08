Русская редакция сирийского ТВ возвращается к мирным новостям

Возращение беженцев в Сирию стало одной из центральных тем, которую освещает русская редакция сирийского телевидения. Каждый день в 17.00 русскоговорящие жители Сирии - в основном выходцы из СССР - узнают главные новости. На родном языке. Все больше репортажей русская редакция сирийского ТВ показывает о том, как страна возвращается к мирной жизни. Все это - после семи лет беспрерывных сводок с линии фронта и освещений событий войны.

В редакции работает всего пять человек. За годы военных действий они потеряли около 70 своих коллег, так как телецентр был одной из главных мишеней террористов, блокировавших Дамаск со всех сторон. В здание десятки раз попадали бомбы и снаряды бандитов.

«Страшно, когда обстрелы были. У нас раньше новостной центр в другом месте был, и оттуда все новостные передачи шли. Бывало, что там часто и минометные были обстрелы. Заканчивали поздно, в полседьмого, когда было уже темно. Было страшно ехать в другие районы, потому что тоже все обстреливалось. Были посты. Но у нас новости выходили всегда. Если у одного диктора был район перекрыт из-за боевых действий, выходил другой. Всегда выходили в эфир», - рассказывает телеведущая Татьяна Кологрева.

Ведущие переводят тексты с арабского на русский. Особая благодарность в новостях - российским военным. Много новостей и о работе российского МИДа - ведомство активно помогает соотечественникам. У русскоговорящей редакции - большая аудитория. Есть и свой сайт, у которого ежедневно - тысячи просмотров.