Задержан экс-замглавы Росгеологии Горринг
Сейчас его доставляют для допроса в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве.
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В подмосковном управлении Следственного комитета подтвердили задержание бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, пишет ТАСС.
Горринг был задержан в аэропорту Внуково и направлен на допрос к следователю в качестве подозреваемого в рамках дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Руслан Горринг попал в эпицентр скандала после опубликованного в Сети видео, в котором он использует ненормативную лексику и порочит честь своих коллег. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил его после инцидента.