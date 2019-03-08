Задержан экс-замглавы Росгеологии Горринг

В подмосковном управлении Следственного комитета подтвердили задержание бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, пишет ТАСС.

Горринг был задержан в аэропорту Внуково и направлен на допрос к следователю в качестве подозреваемого в рамках дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Руслан Горринг попал в эпицентр скандала после опубликованного в Сети видео, в котором он использует ненормативную лексику и порочит честь своих коллег. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил его после инцидента.