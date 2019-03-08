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Экс-мисс США умерла в 19 лет от инфаркта

Валентина Пескова
19:18 08.03.2019
Победительница конкурса «Юная мисс США» 2017 года скончалась после сердечного приступа.
Экс-мисс США умерла в 19 лет от инфаркта
© Фото: lotte_zee instagram

Победившая в 2017 году на конкурсе «Юная мисс США» голландская модель Лотте ван дер Зее умерла в возрасте 19 лет накануне своего 20-го дня рождения.

Девушка находилась со своей семьей на отдыхе в Австрии, где у нее случился сердечный приступ. После инфаркта модель впала в кому, из которой уже не вышла. Ван дер Зее скончалась в больнице Мюнхена.

«Это абсолютно нереально, что нашей любимой Лотте больше нет с нами. Наши сердца разбиты. Мы хотим поблагодарить всех за поддержку и ваши сообщения», - написали в Instagram родители модели.

Как рассказали родители девушки австрийскому изданию, вечер перед тем, как у нее случился сердечный приступ, модель провела в компании друзей. Домой она вернулась в хорошем настроении и не жаловалась на здоровье.

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