Экс-мисс США умерла в 19 лет от инфаркта

Победившая в 2017 году на конкурсе «Юная мисс США» голландская модель Лотте ван дер Зее умерла в возрасте 19 лет накануне своего 20-го дня рождения.

Девушка находилась со своей семьей на отдыхе в Австрии, где у нее случился сердечный приступ. После инфаркта модель впала в кому, из которой уже не вышла. Ван дер Зее скончалась в больнице Мюнхена.

«Это абсолютно нереально, что нашей любимой Лотте больше нет с нами. Наши сердца разбиты. Мы хотим поблагодарить всех за поддержку и ваши сообщения», - написали в Instagram родители модели.

Как рассказали родители девушки австрийскому изданию, вечер перед тем, как у нее случился сердечный приступ, модель провела в компании друзей. Домой она вернулась в хорошем настроении и не жаловалась на здоровье.