В Австрии заявили, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз

Председатель Австрийского союза журналистов Фред Турнхайм заявил в связи с запретом властей Украины на въезд в отношении корреспондента OFR Кристиана Вершюца, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз. Об этом сообщает телерадиокомпания ORF.

По словам Турнхайма, власти Украины показывают «такими антидемократическими мерами», что это государство пока не готово вступить в Евросоюз.

Также глава союза считает, что Украина должна как можно скорее обеспечить Вершюцу необходимые условия для независимой журналистской работы.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала запрет на въезд Кристиану Вершюцу неприемлемым в Европе актом цензуры. Эту меру она осудила как полностью не совместимый с европейскими ценностями и выступила с призывом немедленно снять запрет. В пятницу представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также призвал власти Украины решение о запрете отменить.

В декабре прошлого года австрийский журналист телерадиокомпании ORF на Украине Кристиан Вершюц сообщил, что боится за свою жизнь в этом государстве. Ранее в своем репортаже о ситуации с журналистами на Украине репортер ORF заявлял, что киевские власти его съемочной группе отказывают в аккредитации.

Ранее ORF сообщила, что власти Украины ввели запрет на въезд на Украину в отношении корреспондента Кристиана Вершюца. По словам представителя внешнеполитического ведомства Австрии Петера Гушельбауэра, австрийское посольство в Киеве получило в письменном виде соответствующее подтверждение.